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馬場浮世繪——莫艾誠三連霸形勢大好

2021-08-08 列印
  之前連贏兩屆英國冠軍騎師殊榮的莫艾誠，今年手風仍然大順，日前他更在二十四小時內贏馬八場，先於英國時間周三晚在金頓馬場的膠沙地賽事五捷，隨即在翌日下午轉戰百拉頓連中三元，現分別以十四和十五場頭馬帶離布宜學和馬昆。但莫艾誠強調衞冕冠軍言之尚早，因為八月和九月間還有很多重要賽期，他仍要全力以赴。英國平地賽季，將於十月十六日在雅士谷馬場舉行過英國冠軍錦標賽馬日後，便告結束。

馬場浮世繪

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