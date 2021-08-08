史立德是現任中華廠商聯合會會長，不但從商經驗豐富，養馬也超過二十年，是一名資深馬主。史立德表示，多年來其養馬生涯雖然蝕多過賺，但仍無損他對賽馬的熱情，他認為賽馬能提醒他時刻保持奮鬥心，亦享受每次與家人拉頭馬，分享勝利的喜悅。史立德認為，由於每次有馬出賽時可邀請生意夥伴或外國朋友入馬場，因此馬場是理想的交際場所。他一直支持香港賽馬運動，但從來沒有把養馬當作一門生意，即使多年來養馬「蝕多過賺」，但仍無損其對賽馬的熱情。史立德首匹個人名下馬「盟主」表現平平，未嘗一勝便退役，其後機緣巧合購得「好先生」（已退役），於2010年贏得本地一級賽遮打盃，並將獎金分別捐贈「香港公益金」及「香港傷健策騎協會」。 「好先生」Mr. Medici曾代表香港參加澳洲墨爾本盃，在32駒中跑得第十名，由於「好先生」成績卓越，因此之後他投放更多資金挑選良駒。然而，史立德笑指現實是殘酷的，因除「好先生」曾賺錢外，其餘馬匹皆要蝕本，即使身價千萬，但成績卻往往不成正比。今屆香港奧運代表隊成績驕人，史立德亦有在電視前觀看，他認為賽馬與奧運有相似之處，就是兩者皆須要奮鬥心，唯有透過不斷努力學習、鍛煉，才有機會成功。史立德說：「只有優秀運動員才有資格參加奧運，同樣地僅少數良駒可躋身國際大賽。天資固然重要，但後天努力亦不可缺。運動員要取得佳績，必須艱苦奮鬥；馬匹要登上高峰，也必經歷風霜，最重要是時刻懷有鬥心。」史立德與一對子女亦分享同一席話，鼓勵他們保持鬥心。目前史家合共養有六駒，分別為史氏夫婦名下的「紅寶金堅」；史太顏景蓮個人名下的「蓮花剛玉」；女兒史佩加名下的「勁加加」；另有團體馬「電子兄弟」、「電子群星」及「無限商機」。上季只有「電子群星」及「無限商機」贏過頭馬，史立德直言稍感失望，笑指或要替馬匹改名轉運：「當年購入『好先生』時，由於英文名字作Mr. Medici，便取其寓意將牠命名『好先生』。難得牠表現優越，所以之後養的馬都以『先生』為名。不過，上一匹馬我太太想用較女性化、與珠寶有關的名字，於是取名『紅寶金堅』。可惜馬匹表現一般，所以我們考慮未來用回『先生』兩字命名。」記者：陳嘉甜