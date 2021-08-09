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馬場浮世繪——巴度復課前離島充足電

2021-08-09 列印
　　巴度的太太Eva，日前在社交網站上載了一段短片，片中可見她與巴度及女兒一家三口，身在大嶼山的一間度假酒店享天倫樂，房間面向一望無際的大海，遠離煩囂，難怪Eva以「人間天堂」來形容。巴度預計本周復課，復課前先與家人偷得浮生半日閒，往離島Staycation，養足精神迎接新季挑戰。

馬場浮世繪



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