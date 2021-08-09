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馬場浮世繪——岳本賢美國贏一級賽

2021-08-09 列印
  美國沙拉托加馬場於當地時間周六舉行三場一級賽，其中一場為途程草地千九米的沙拉托加打吡邀請盃。岳伯仁馬房的「翩然舞姿」早前攻下貝蒙園打吡邀請盃後，列陣於此，而且莫雅更因而放棄近日在法國上陣的機會，特別赴美壓陣，當然被捧成大熱。可惜馬兒早段雖跟在前，直路上卻力弱只跑第四。反而由岳伯仁的兒子岳本賢訓練的State Of Rest，今仗卻在華拉素奇胯下後上爆出二十二倍冷門贏馬，馬兒初贏一級賽。

馬場浮世繪



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