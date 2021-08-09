  • 2021年8月9日 星期一
  • 29º
  • 87%
熱門： 東京奧運李慧詩水浸阿里巴巴全紅嬋

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——女將贏識價盃嘉蓮奪銀鞍

2021-08-09 列印
  去年因疫情停辦的英國識價盃騎師賽，剛於周六在雅士谷馬場完成，經過六關賽事後，由杜希利、麥晴欣和嘉蓮組成的女騎師隊取得六十九分，以三分險勝由易健寧、奧斯雅和范竟齡組成的愛爾蘭騎師隊。今次是繼一五與一八年後，女騎師隊第三次贏出識價盃騎師賽。另外，嘉蓮今年在英國雖只贏過十八場頭馬，這次亦只因杜苑欣無暇參戰才替補上陣，個人卻取得兩冠一亞一季得四十分，取得識價盃的銀鞍獎。

馬場浮世繪



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd