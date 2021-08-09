雄深雅健——假設可以 假定不宜

踏入八月第二周，距開鑼不足四星期，快跳馬的數目持續增加，晨課被關注的程度相應提高，陸續會有各式各樣文章提起，惟主題離不開「積極」兩字。你身為讀者，吸收相關資訊後，有否過濾及求證呢？每當人云亦云，就總有兩三個馬房被吹到大一大，苗禮德必在其中，因苗廄馬早跳又早試閘，與積極掛鈎亦合理，惟積極卻不代表必定有成效。為何經常強調要求證與過濾呢？誰說早做工夫一定有用？苗禮德就是實例，早做工夫是其練馬方式而已，多年無變。如嫌遠績無參考價值，可看看上季九至十月間只贏四Ｗ，這與人云亦云的預期成績，呈現頗大落差。不是不可事先假設，只是不應假定，以為自己一定對。刨馬從來唔好硬頸，發覺不妥就要修正。不信不信，等如與錢鬥氣，既無謂又不切實際。適時轉彎，才是應有的態度。子健