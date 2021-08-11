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馬場浮世繪——潘頓打高球行善放閃

2021-08-11 列印
馬場浮世繪——潘頓打高球行善放閃
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  今個暑假，一眾騎師雖不可出門旅遊，潘頓卻依然節目多多，他與太太Nicole、長女Roxy和幼子Cash，早前已先後入住香港兩間主題公園酒店，先是入住中環五星級酒店Staycation，數日後前又上載了一家四口轉移陣地於黃金海岸酒店度假的相片。及至日前，潘頓則在其社交網站上載他和友人在清水灣鄉村俱樂部打高爾夫球的相片。

  潘頓表示打高爾夫球是他其中一個興趣，並很高興可以參與摩根直丹聖占士盃慈善賽，邊做善事，邊玩心愛運動，難怪騎者在相片中笑容滿面，心情極靚。



馬場浮世繪
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