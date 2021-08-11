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馬場浮世繪——郭能英國復出即跑第五

2021-08-11 列印
  郭能於香港馬季煞科後，選擇舉家返回英國發展，並已剛周一晚在英國禾夫咸頓馬場復出，策騎由黎偉安訓練的Soaring Star出戰，結果在這場膠沙賽事跑第五名，獎金是三百英鎊。郭能離港前已曾表示，雖然英國賽事獎金比香港少，但因他的兒子已率先返回英國，他不想與家人分隔兩地，因此選擇舉家返英發展，只希望將來可重臨香港作短暫客串。他又指英國及香港都是他的家，可見他對香港仍然存深厚感情。

馬場浮世繪

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