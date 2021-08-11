徐雨石是其中一位每季成績都相當穩定的練馬師，上季他維持一貫作風，共贏出三十七場頭馬。今季開操至今，石廄差不多每天都有馬露面出操，而石哥亦每天到場落力督操。他表示旗下馬即將進行快跳，進一步提升備戰工夫，希望新季繼續取得佳績。徐雨石馬房在最近十個馬季，除了一二至一三年馬季僅得二十六場頭馬，成績算是稍差之外，其餘每季成績都上落不大，徐雨石說：「我馬房每季成績都維持在三十五至四十場頭馬之間，例如前季成績稍回落至三十三場，上季隨即回升至三十七場，另外之前幾季都是三十九和四十場。以目前馬房陣容來說，能夠持續取得穩定成績，也能向廄內馬主交代，我已感到滿意。」翻查過往紀錄，石廄在每季的九至十月份成績不俗，屬於喜歡在季初階段發動攻勢的馬房之一，徐雨石坦言希望今季亦不會例外，他說：「每個練馬師都希望馬季開鑼後能盡快開齋。至於今季方面，因廄內馬匹經過幾星期的熱身後，本周六才開始快跳，而季初我較喜歡在操練上循序漸進，不用刻意安排太多快跳，反而到八月中下旬馬匹開始試閘更重要，因為能夠藉此了解馬匹進度。屆時因應各駒的情況，便能定出季初參戰馬匹陣容。」現時徐雨石馬房內的高分馬不算多，其中評87分的「莎皇者」已是倉內評分第二高。此駒上季才來港，在今年二月份第二次上陣跑谷草一六五○米，已能以大冷門身分敗於「綠色有運」得亞軍，之後在五月份再跑同程即贏馬補中，一改外間人認為徐雨石處理新自購馬較緩進的印象。對此徐雨石有以下解釋：「其實質新馬的部署方向，總要視乎牠們來港後是否適應環境，以及接受操練後的狀態進度而定。以『莎皇者』為例，本身質素良好，而且來港後很快適應環境，所以首季便交出頭馬。暫時以其賽績估計，無疑牠在谷中作戰威力較大，不過牠幾次出戰沙田賽事時都遇上很強對手，所以未能太早下結論。今季如果馬兒的進度配合而又有合適賽程，我仍會嘗試為牠報跑沙田賽事。」特約記者：文傑