鍊金手記——暑期備戰馬不停蹄

唞暑期眨眼已過了一半，雖然馬會安排大量越洋轉播賽事，以慰馬迷餓馬之苦，但筆者對海外賽事的認知，始終不如對本地賽事般深，為了養壯荷包來季再戰，海外賽並沒有參與太多。反而忙於着手重溫上季賽事，記下值得備忘的馬匹。由於時間關係，備課的重點只能針對季尾三個月的賽事，雖然只佔整季的三分之一，但要七星期內翻看二百多場賽事，絕對不是易事，也說明每個賽日後即時翻看賽事片段的重要性。現在臨急抱佛腳，唯有希望可以趕及開季前完成。重溫過程中，發現不少上季尾有表現而且好分頭的馬，其實只要有做功課是絕不會錯過，只好怪自己沒有好好用功；另一個發現是熱錢追捧的「受歡迎馬」，往往就是上仗跑得好的馬，所以大部份絕非空穴來風，只要賽後記下那些「受歡迎馬」再作研究，借專家的功課來參考參考，可以節省不少發掘備忘馬的時間。飛雲