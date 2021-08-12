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馬場浮世繪——馬主探班金鎗六十雀躍

2021-08-12 列印
馬場浮世繪——馬主探班金鎗六十雀躍
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  四料馬王「金鎗六十」的馬主陳家樑，日前入呂健威馬房探望愛駒，並鍡馬兒吃紅蘿蔔盡顯愛惜，陳家樑並把吃紅蘿蔔的短片及「金鎗六十」的近照跟本報記者分享。片中所見，「金鎗六十」一見主人帶備紅蘿蔔來到，即表現得十分開心，而且不消片刻吃掉整條紅蘿蔔，十分可愛。

  「金鎗六十」近期健康與狀態都十分理想，馬主陳家樑透露，馬兒將於十月復出，新馬季首個目標是衞冕十二月份的香港一哩錦標，終極目標則放在明年六月的日本安田紀念賽。



馬場浮世繪
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