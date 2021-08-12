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馬場浮世繪——星耀之光轉戰澳洲開齋

2021-08-12 列印
  前賀廄馬「星耀之光」，於去年十二月在港上陣一場，於四班一千米跑尾二後，未幾便宣告退役，其後轉戰澳洲，昨午終於在維省巴拉烈馬場的一場膠沙千二米處女馬賽中，順利開齋，是役臨場賠率由十倍跌至二點七倍，可謂飛到馬到。「星耀之光」今仗全程走在外疊，依然可輕鬆大勝對手五身位，顯然轉換了環境後，戰鬥力有莫大突破。

馬場浮世繪

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