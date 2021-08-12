  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——美國雅靈頓馬場將結業

2021-08-12 列印
  曾為香港一代馬王「翠河」踏足的美國雅靈頓馬場，近日傳出將會關門大吉，馬場用地會轉售予地產商，因此管理層亦不再向所屬的伊利諾州申請明年賽期，同時已通知所有馬場員工，稍後將終止聘約。因此，周六舉行的Mister D.錦標，將是最後一屆。此賽今屆才改名，前身正是「翠河」九二年參加過的雅靈頓百萬金大賽。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd