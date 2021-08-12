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馬場浮世繪——地獄火周六考菲爾德復出

2021-08-12 列印
  前新加坡明星馬「地獄火」，去年十二月曾來港參加香港短途錦標，惟因抵埗後不久便不良於行，因而跟香港馬迷緣慳一面。而「地獄火」返回新加坡後，因練馬師布隆未幾便與新加坡馬會解約，牠也隨之去了澳洲，而經過多個月的休息和重新操練後，將於周六在考菲爾德馬場復出，角逐一場千二米表列賽，屆時會由連達文主轡。布隆表示，雖然「地獄火」休戰已十個月，但抵澳後十分適應環境，希望牠今仗能夠交出好表現。

馬場浮世繪

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