「蟲草」系馬主團體成員譚健業大律師，早年對賽馬認識不深，後來因工作關係認識了一班馬主朋友，多了入馬場親身感受後，逐漸發現此項運動的引人入勝，從而愛上了賽馬。後來譚健業更加入了馬主行列，與一眾志同道合的好友一起養馬，實行全情投入。譚健業大律師的養馬資歷不算長，屬圈中較年輕的一批馬主。談及當初養馬緣由，譚健業說：「我大學畢業後便加入社會做事，當時已認識一些馬主朋友，加上我從事法律行業，有時也會因工作關係接觸到一些馬主，他們不時會邀請我一同入馬場食飯、睇跑馬，自此增加了對賽馬的興趣。」「另外，我擔任過本港六大慈善團體中的仁愛堂、博愛醫院和九龍樂善堂的總理，而其中一些總理朋友也是馬主，在平日閒談中，他們都會與我分享養馬的樂趣，令我想加入其中。後來便夾分一齊玩下。而在我養過的馬匹之中，暫時成績最好是已退役的『蟲草之星』。」 譚健業續道。「蟲草之星」馬主為御精英團體，成員除譚健業外，還有藝人米雪、三哥苗僑偉等，此馬在呂健威訓練下累積四勝九位，表現相當忠心。「蟲草之星」退役後，御精英團體目前養有「蟲草之凰」，同樣隸屬呂廄。譚健業說：「我個人覺得威哥練馬功夫很好，為人謙厚老實，做事相當有擔帶，絕對是一位謙謙君子。威哥和我們都對『蟲草之凰』有一定期望，希望新季牠能夠盡快贏馬。以我所知，威哥認為此馬上季仍未完全成熟，需要多一些時間，所以安排牠上從化受訓，希望經過暑期後更為成長，新季可交出好成績。另外，我也有些中了籤的馬主朋友問我有否興趣組團一同養馬，現時仍在商討中，暫未落實。」記者：陳嘉甜