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馬場浮世繪——史科菲養傷七個月復操

2021-08-13 列印
  史卓豐放假完畢，正準備復課操馬之際，其身在澳洲的父親史科菲經歷了逾七個月的休戰期後，將會在今日恢復操馬。

  史科菲是於去年十二月底出賽後，因感到神經系統傷患影響到右手臂的活動後，決定休息及接受手術，至日前經醫生證明無恙，才重新恢復騎馬，不過會於甚麼時候再進一步策馬試閘，甚至復出上陣，暫時未有定案。



馬場浮世繪
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