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馬場浮世繪——見習學員培訓次輪甄選

2021-08-13 列印
  最新一期的賽馬見習學員培訓計畫，已於上月底截止報名。經過首輪甄選後，目前仍有五十一人留了下來，他們將於下周一前往雙魚河接受進一步甄選，屆時在馬會工作人員的協助下，會首次跨上小馬的馬背踱步，同時會了解到正式受訓時的環境和要求。馬會從中會再挑選合適人選進入下一個甄選程序。

馬場浮世繪

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