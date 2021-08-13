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馬場浮世繪——太太拍片曬巴度滑浪醒

2021-08-13 列印
  巴度在這星期與太太Eva及女兒Rebecca一家三口，去了大嶼山Staycation度假，繼幾日前Eva在社交網站上載他們房間前的無敵大海景相片後，Eva日前又上載了一段短片。片中巴度在海上滑浪，並不用繩索協助平衡，可見他除了策騎功夫了得，也擅長滑水。另一段片是Eva和巴度坐船出海的片段，看來巴度一家人在這個暑假真不愁寂寞，節目多多。養足精神後，巴度於於下周復課，以最佳狀態迎接新馬季的來臨。

馬場浮世繪

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