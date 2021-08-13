華將梁家俊近兩季成績逐步回升，前季贏出二十九場頭馬，上季再進一步升至三十九場，乃其個人在港從騎以來的新高。他下周二將再為人父，但心態上全沒鬆懈，自本周一起便復課操馬，備戰相當積極。騎者表示冀望新馬季成績能繼續進步，頭馬數字再創高峰。梁家俊上季刷新個人頭馬紀錄，然而，正當圈內外均期望他能在騎師榜上進一步逼近前列位置時，自六月起至煞科的個半月內，他僅贏出兩場頭馬，對此他解釋說：「上季我獲得不少練馬師和馬主支持，其中與師父蘇保羅重新合作並擦出火花，我當然深表感謝，亦很慶幸。然而，由於我同時與好幾個馬房都關係良好，亦一直為他們的馬主課和跟進操練，當這些馬或同馬房的馬報名出賽時，有時會出現在同場有多於一匹座騎可揀的情況，魚與熊掌之下，亦只有忍痛放棄一些策騎機會，結果便錯失贏馬機會。粗略估計，我上季因此失去了十至十二場頭馬。不過我沒有太大失望，因為能夠與幾個馬房維持良好合作關係，始終是美事，稍後也一定有跟他們攜手贏馬的機會。」梁家俊接着表示，自己在新馬季將一如以往般努力，當然希望頭馬數字能節節上升，不過暫時會將目標定在四十至五十場之間。此外，梁家俊自大前季夥拍「妙算達人」贏出香港經典盃後，上季亦策騎「有理共想」贏出二級賽精英碗，他冀望今季獲能得更多實力座騎出戰級際賽，若能夠揚威大賽更是最好不過。梁家俊上季眾多頭馬當中，他對姚廄質新馬「勝靈之駒」印象較深，他表示此駒贏馬一役看似是賺盡形勢，包括排內檔起步，沿途也有快步速幫助等，但其實馬兒當時根本尚未成熟，陣上是憑質出戰，所以才要憑藉際遇之助才贏馬。但「勝靈之駒」經過暑假休養生息，現已年長一歲，相信陣上可交出更佳表現。此外，蘇廄的「新威煌」上季也在梁家俊胯下贏馬，騎者指馬兒於上陣初期成績不俗，可是後期在競跑時口勁變得更重，直接影響陣上發揮。他期望此馬在新季能夠改善此陋習，再次取得勝利。特約記者：文傑