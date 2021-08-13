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張氏理論——騎師之苦在飲食

2021-08-13 列印
  奧運完了，英超即將開鑼，而香港馬季也密鑼緊鼓，雖然有個別洋練馬師於暑期回祖家一行，但與上季一樣，騎師無得外遊，都較早復課。對不少騎師而言，八月下旬最辛苦，不是晨操吃力，而是要減磅了。潘頓於六月下旬對老張說，極盼望歇暑，不止是身心休息，更要爭取機會享受美食，因為馬季內不止無美食，根本是盡量不多吃來維持體重。

　　不少騎師有足夠定力抗拒美食，問題是吃不夠食物又如何有足夠體力策騎馬匹呢？這是兩難，其中一方法是一星期一兩天有正常飲食，到賽前一兩天用運動或焗汗減重，但由於每星期必有兩次賽日，根本上是賽後當日吃一頓，到星期四略可多吃。



  因此多年來，一位南非騎師必於每個月之最後一個星期四與友人聚餐歎酒，地點是中區一會所，但基於私隱，不能披露是那一位及會所名字。理論上他這兩年都不必受制，但由於疫情也再無這類聚餐了。

張福元
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