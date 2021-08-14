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馬場浮世繪——馬會線上投注昨曾故障

2021-08-14 列印
  昨午因技術問題，馬會的數碼及電話投注等服務一度出現問題，經一輪網絡修復後，若干相關系統服務即回復正常，之後再經努力，其餘系統亦已於昨日黃昏前全面回復正常，故障造成的影響不算嚴重。

馬場浮世繪

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