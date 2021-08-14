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馬場浮世繪——金鎗六十世界排名十七

2021-08-14 列印
  國際賽馬組織聯盟日前公布新一輪的「浪琴表全球最佳賽駒」排行榜，應屆英國葉森打吡和英皇錦標冠軍「雅大爺」，以及今季三戰全勝包括輕取日蝕大賽的「金教堂」，齊以一二七分並列全球最高分馬，而數月前曾排榜首的「海上宮殿」退居第三；由韓國賽馬會擁有的Knicks Go就暫屬全球最高分美國馬，日本最高分馬「放聲歡呼」評一二一分排第十一位。至於香港賽駒方面，「金鎗六十」及已退役的「時時精綵」都評一二○分，並列第十七位。

馬場浮世繪

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