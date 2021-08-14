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馬場浮世繪——郭能策阿拉伯馬奏捷

2021-08-14 列印
  郭能本周起在英國復出，繼數日前在嶺飛馬場取得一席亞軍後，日前轉戰湛士福城馬場，在一場只限純種阿拉伯馬參戰的賽事中，夥拍咸頓酋長的Alajab取得回英後的首場勝仗，賽後他在社交平台分享興奮心情，並獲不少網民留言打氣。郭能表示這是個好開始，並望頭馬陸續有來。

馬場浮世繪

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