「酒杯」系馬主陳德華養馬資歷不算長，而且早年馬運只是一般，但憑藉永不放棄的精神，終於等到名下馬取得突破，令他領略到，在賽馬世界裏存在很多未知數，不過只要肯堅持下去，隨時會有奇迹。陳德華在港養過團體馬「聰明申報」，個人名下則有「型酒杯」、「甜酒杯」及「星酒杯」（均已退役）及現役的「純金酒杯」。為何喜以「酒杯」兩字替馬匹命名？陳德華說：「我以『酒杯』為馬匹起名，因為很多馬主在贏馬後，都會飲番杯慶祝，我便取其開心飲杯之意，希望每次賽後都能舉杯慶祝。」談及養馬生涯，陳德華坦言也非一帆風順，其中名下的「型酒杯」來港首兩季都未能取勝，評分更由最高時的七十三跌至最低的三十九分，但他保持耐心，沒有放棄牠，終於此馬居然在一八/一九年度馬季戲劇式反彈，一口氣連贏三場頭馬。陳德華說：「『型酒杯』偏向遲熟，但我和太太都並沒有想過放棄牠，一切以其健康為重，贏馬只是錦上添花。在我心目中，此馬有點似本港的奧運選手，肯堅持、永不放棄，最終也取得成果。」「其實我們養馬，從沒想過放棄任何一匹馬，就以未出賽便退役的『星酒杯』為例，雖然牠未跑過一仗，我們也把牠運回澳洲安享晚年。『型酒杯』的經歷，令我領悟到做事不可輕言放棄，遇上逆境只要肯堅持，必會等到彩虹出現。馬匹只要身體健康、能夠出賽，就有機會取勝；沒人可百分百預知賽果，我希望每位馬主都不要輕易放棄旗下馬匹。」 陳德華語重心長道。陳德華與方嘉柏和呂健威都合作過，兩位一洋一華，練馬風格各異，對此陳德華說：「他們都是我的好朋友，也是本港頂級練馬師，練馬功力可謂各有千秋；至於兩人相同之處，就是工作都非常勤力，以為馬主贏馬為最大目標，所以我完全信任他們的部署。」目前陳德華名下的「純金酒杯」養在呂廄，他說：「我希望『純金酒杯』新季更加成熟，最重要是健健康康，有好身體才有能力爭勝。我相信威哥馬房上下都會用心照顧此馬，我也睇好牠可取得好成績。」記者：陳嘉甜