  • 2021年8月15日 星期日
  • 30º
  • 78%
熱門： 尖沙嘴黑幫鹹田灣吳保錡黃貫中

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——布達德再停賽半年

2021-08-15 列印
  前三屆法國冠軍騎師布達德，涉嫌與另一位騎師Pierre Bazire於今年二月底觸犯強姦案，在五月被警方拘捕，法國賽馬會隨即判處兩人停賽三個月，本來有關停賽令在昨日屆滿，但法國馬會同日宣布，將兩人停賽令延長六個月。根據馬會官方聲明指出，雖然按理兩位法國騎師未裁定有罪前都是假定無罪，但會方就目前有關訴訟的進行情況，以及今次案件的嚴重性與對賽馬整體形象、合法性和安全構成的影響，決定延續目前的罰則，禁止兩人策騎出賽六個月，此禁令可以隨時取消和延長，要視乎訴訟進展而再決定。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd