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馬場浮世繪——大摩替澳洲馬主贏馬省招牌

2021-08-15 列印
  由大摩訓練的Samurai昨日在鷹園（Eagle Farm）出戰，在勞愛德兒子Jaden Lloyd胯下，勝出一場三班千五米賽事。

  Samurai由澳洲知名馬主Robert Anderson所擁有，本身由Noel Doyle訓練。但由於後者在數月前逝世，故負責培育Samurai的Antony Thompson介紹了大摩給Robert Anderson。結果大摩亦不負所託，加盟後不久便取得了勝利，替馬房省靚招牌。



  大摩在黃金海岸開倉以來成績不俗，出馬二十次已取得六冠五亞一季，上名率超過一半。

馬場浮世繪
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