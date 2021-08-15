馬場浮世繪——大摩替澳洲馬主贏馬省招牌

Samurai由澳洲知名馬主Robert Anderson所擁有，本身由Noel Doyle訓練。但由於後者在數月前逝世，故負責培育Samurai的Antony Thompson介紹了大摩給Robert Anderson。結果大摩亦不負所託，加盟後不久便取得了勝利，替馬房省靚招牌。
大摩在黃金海岸開倉以來成績不俗，出馬二十次已取得六冠五亞一季，上名率超過一半。
馬場浮世繪
暑假體壇賽事一浪接一浪，東京奧運落幕不久，香港球迷至愛的英超、西甲及德甲等聯賽接力開鑼，今日凌晨已經有賽事。多個大型商場均指體育賽事結合消費券，帶動商場人流和生意。蘭桂坊協會總監張素媚向本報指出，受惠...
2021-08-14
湖北連日豪雨，造成二十一人死亡，四人失聯。逾二百七十間商舖受影響，其中二十一間倒塌。省內的襄陽淳河周四中午發生決堤，當地派員三百救援，直到周五凌晨決口被合圍，無人傷亡。隨縣柳林鎮周三晚上九時至翌日早上...
2021-08-14
阿富汗武裝組織塔利班昨天攻陷極具戰略意義的第二大城市坎大哈，以及第三大城市赫拉特和另外六個省會城市，奪取全國三十四個省會中逾半。美、英、加三國緊急派遣軍隊及特種部隊至當地，協助疏散當地外交人員及撤僑。...
2021-08-14
位於天水圍的大型新盤第1期Wetland Seasons Bay，本周二（10日）公佈首批245伙價單，折實價455.06萬元入場。發展商昨日原價加推123伙，折實平均呎價為14093元，最快下周開售...
2021-08-14
內地科網股監管憂慮持續困擾港股，恒指維持反覆偏軟格局，收跌126點，報26391點，險守10天線（26369），全日高低波幅321點；全周累升212點。國指跌87點，收報9377點；科指跌129點，收...
2021-08-14
遊德四年後，查頓辛祖今夏由多蒙特回流英超，加盟曼聯，坦言最開心的是可以在家人面前作賽，身邊有一班英格蘭戰友亦有助適應新環境。今晚英超第一擊，紅魔迎戰列斯聯，這名二十一歲翼鋒矢言：「首仗便主場出擊，對我的信心有很大的幫助。」此子今仗勢搶韁領軍旗開得勝，主勝去馬。（Now611、621台今晚7:30直播） 作為曼城青訓，辛祖一七年夏天加盟多蒙特，期間各賽事總共上陣一百三十七場，錄得五十球和六十四次助攻，表現有目共睹。這位廿一歲翼鋒今夏重返英格蘭，以七千三百萬鎊（約七億八千萬港元）入魔：「時隔四年回歸英格蘭球會的感覺很好，家人終於可以來看我比賽，很高興再次回到他們身邊。」...
2021-08-14
宗教也可以是藝術，看一看香港城市大學般哥展覽館舉行的《海上佛教地圖集》展覽，就會知道。這個藝術展覽結合考古、藝術、歷史研究、數位影像、數位媒體、360度全景攝影，帶來意想不到的視覺效果。例如應用多種前...
2021-08-11
香港運動員喺東京奧運滿載而歸，創出1金2銀3銅佳績！施匡翹的28歲師弟謝高晉（Kochun）特別感觸，因為他既是歌手亦是澳門甲一籃球隊成員，打緊職業賽，雙重身份背後經歷過唔少辛酸，包括運動員生涯日操夜...
2021-08-14
一年多前，我家大婆從朋友處摘了一片曇花葉子，回來栽在花盆裏，時日一長，那一片小葉子生根壯大，成了一株植物，葉子愈生愈多，小盆裝不下了，換成大盆。一年多來，光長葉子，高高低低，錯落有致，卻不開花。養花的朋友告知，這曇花起碼要養兩年才開得花出來。 前兩個月，一盆葉子中有一株零零丁丁拔高起來，愈竄愈長，最後竟跟我的身高差不多了。有一天，葉子邊緣處長出一小粒東西來，隔了幾天漸漸發大，原來是個花蕾，花蕾日長夜大，一個多星期後，已像一個吊在空中的紡錘。養花的朋友說，等到花蕾莖從下往上彎翹起來，便到開花期了。 這天那花蕾果然就往上彎了起來，外面一層網狀的細絲由綠轉紅，再過一日，花苞張開了...
2021-08-14
前三屆法國冠軍騎師布達德，涉嫌與另一位騎師Pierre Bazire於今年二月底觸犯強姦案，在五月被警方拘捕，法國賽馬會隨即判處兩人停賽三個月，本來有關停賽令在昨日屆滿，但法國馬會同日宣布，將兩人停賽令延長六個月。根據馬會官方聲明指出，雖然按理兩位法國騎師未裁定有罪前都是假定無罪，但會方就目前有關訴訟的進行情況，以及今次案件的嚴重性與對賽馬整體形象、合法性和安全構成的影響，決定延續目前的罰則，禁止兩人策騎出賽六個月，此禁令可以隨時取消和延長，要視乎訴訟進展而再決定。 馬場浮世繪
2021-08-15