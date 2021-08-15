自從新季恢復晨課，練馬師蘇保羅一早便重返工作崗位，之後差不多每朝都到烽火台督操，然後再返回馬房工作，他表示對廄內馬匹操練進度感到滿意，雖然暫時沒打算改變以往部署模式，但對新季成績感到樂觀。蘇保羅最近數季成績猶如過山車，一季取得好成績後，翌季例必回落，然後又在接着一季回升，不斷循環。蘇保羅解釋：「這大概是因馬房養馬量未滿額，每季新馬數目不夠多，所以出現這種情況。記得幾季前我曾經取得五十場頭馬，之後一季便跌至只有二十多場，不過前季取得三十一場頭馬，上季亦取得二十六場，跌幅不算太多，期望今季廄內馬匹演出良好，令成績再次回升。」蘇保羅馬房經常予人緩進之感，可是翻查過去十季紀錄，當中七季蘇廄都在九月便開齋贏馬，其餘三季則在十月打響勝利之門，蘇保羅說：「其實馬房作風一直沒有改變，馬季開始的九月份，派遣出賽的馬匹數目照例不多，然後才逐漸增加，但報名上陣的馬，即使未必一定已提升至最佳狀態，但陣上必全力以赴，所以當牠們跑出水準，同場對手又因不同的原因而發揮不出實力的話，便能夠趁機贏馬。今季馬房將以同一方式部署，如果都可在九月份便贏馬，當然最好不過。」上季蘇廄有多匹舊馬均取得連捷，例如「箭意」和「三圓䮭路」各自贏出三場，就連評分一度跌至二十分的「喜氣綿綿」也反彈四捷，蘇保羅坦言這些多捷馬除了協助馬房保持穩定成績之餘，也令其餘質新馬有足夠時間成長，毋須過分催谷。練者指目前馬房內一些上季未出賽或出賽次數較少的質新馬眾多，當牠們步入爭勝狀態，將成為馬房爭分主力，因此，他對馬房今季展望樂觀，認為至少可取得較上季更多頭馬。蘇廄上季的新馬當中，「鹿鼎記」初出走得接近後，再出即擊敗「美麗滿滿」和「好運寶馬」勝出，蘇保羅說：「此馬上季初出時狀態和成熟都不足，且排在大外檔，可是亦走得接近，證明有質素，所以在個多月後再出贏馬，我絕不感到意外。既然已證明質佳且陣上鬥心甚強，期待新馬季牠可再有頭馬見面。」特約記者：文傑