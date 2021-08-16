馬場浮世繪——潘頓父女出席慈善活動

潘頓剛在上周末（八月十四日）復課，為新季積極備戰。日前潘頓在其社交網站分別上載了數張與女兒Roxy合照。相中潘頓一身西裝靚仔型男打扮，至於Roxy則身穿一條白色的雪紡長裙，像小公主般樣子可愛標致，長得如媽媽Nicole般漂亮。相片一出，即引來多位網友大讚Roxy漂亮，而潘頓在其社交網站表示，他與女兒很榮幸可參與在灣仔某酒店舉行的一個慈善籌款晚宴，主辦單位是一所非牟利的慈善機構，為兒童啟育籌款，宗旨是希望所有兒童都能盡其所長，每一個兒童都應該擁有機會和權利，與其他兒童一同接受教育。潘頓與女兒一同做慈善，充滿善心，相中騎者盡露慈父的眼神，與陣上狠勁的模樣完全不同。馬場浮世繪