  • 2021年8月16日 星期一
  • 30º
  • 71%
熱門： 城巴消委會雪櫃電車吳保錡

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——Mr.D錦標爆冷收場

2021-08-16 列印
  美國雅靈頓馬場於當地時間周六下午，舉行最後一屆的雅靈頓百萬金大賽，今屆賽事改名為Mr.D錦標，而賽事獎金則大幅調低百分之四十至現時的六十萬美元。而今屆賽果則爆冷收場，騎師James Graham策騎的Two Emmys起步後輕鬆慢放，終點前力拒大熱門Domestic Spending，爆出二十八倍大冷贏馬，而由英國轉到美國服役初出的「漫遊太空」跑第四，騎師莫雅遠道前往當地策騎的「軍械庫」則跑第六。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd