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馬場浮世繪——緣厚情摯出戰福伊錦標

2021-08-16 列印
  繼「創世駒」之後，另一匹日本賽駒「緣厚情摯」，亦決定遠征法國，競逐十月三日在隆尚馬場舉行的凱旋門大賽，並且落實交由騎師杜滿樂主轡，不過在部署上兩駒卻有分別。

  「創世駒」會待至下月才啟程前往法國，而「緣厚情摯」則先在本月十九日啟程，然後在下月十二日出戰在隆尚馬場舉行，跟凱旋門大賽同為二千四百米的重要熱身賽事福伊錦標。



馬場浮世繪
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