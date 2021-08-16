﻿雄深雅健——潘莫霸好地盤等開季

繼田泰安、莫雷拉復課，潘頓與何澤堯也露面操馬，騎師Big5，只剩巴度未復工而已，今周之後，新季各騎師的地盤將會更清晰。暫估計，莫雷拉季初鎖定霸到方嘉柏、苗禮德兩個地盤；潘頓則以沈集成、希斯為主要目標；何澤堯則續有呂健威力撐；田泰安與巴度繼續打游擊，四出掃蕩，霸得幾多得幾多！莫、潘夠牙力兼識走位，季初有哪幾個馬房會搶攻，大抵心中有數，幾乎無第三人夠爭，自然可確保季初座騎質量。至於幾時再入侵其他馬房，姚本輝會是其一，漸覺殺氣愈來愈強，此股氣會惹到誰埋身討馬騎，會好快知道。姚本輝前季奪冠，上季已付出代價，經過一季回氣，今季開操後積極程度超過預期外，更有些馬進展比想像中快呢！子健