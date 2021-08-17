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馬場浮世繪——海上宮殿贏傑克莫華

2021-08-17 列印
  法國多維爾馬場於香港時間周日晚上舉行國際一級賽傑克莫華大賽，早前曾退出薩塞克斯錦標的上屆盟主「海上宮殿」，力圖衞冕而被捧成一點七倍大熱門，結果表現無令捧場客失望，馬兒在戴圖理胯下以一馬頸位之差，力拒「詩情綻放」贏馬，今年四戰全勝，而且當中有三場是贏一級賽。

  戴圖理賽後揚言，「海上宮殿」乃其從騎以來最佳一哩馬。練馬師高仕登則表示，「海上宮殿」將於十月十六日的英國冠軍錦標賽馬日上陣，至於會出戰女皇伊利沙白二世錦標，抑或增程跑二千米的英國冠軍錦標，有待稍後決定。另一方面，於傑克莫華陣中的唯一雌馬「星耀峻嶺」，是役跑包尾後宣告退役轉任牝馬。



  此外，於同晚頭場的兩歲馬三級賽包添錦標跑第二的「暢行水道」，有消息指已售予香港馬主，稍後將運港服役。

馬場浮世繪

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