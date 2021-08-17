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馬場浮世繪——太座報喜史卓豐為人父

2021-08-17 列印
馬場浮世繪——太座報喜史卓豐為人父
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  史卓豐的靚靚太太Hannah日前在社交網站上載了一段短片，公布懷有身孕這喜訊，史卓豐將成人父。片中Hannah在史卓豐陪同下照聲波（圖），一對年輕夫婦臉上露出甜蜜的笑容，對新生命的來臨感到熱切期待。

馬場浮世繪



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