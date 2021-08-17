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馬場浮世繪——馬會多維爾拍賣會購兩駒

2021-08-17 列印
  法國多維爾Arqana周歲馬拍賣會，於前日開始舉行，獲馬會聘用為買手的前愛爾蘭冠軍騎師靳能，在昨日第二天拍賣會上購入兩駒，先以接近三百萬港元購入編號九十一，出自父系「范高爾」的幼馬；接着再以約二百七十萬港元，購入編號九十二，與港馬「帝豪寶駒」一同出自父系Showcasting的周歲馬。估計馬兒會在先接受初步訓練，稍後時間才運港於香港國際馬匹拍賣會出售。

馬場浮世繪

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