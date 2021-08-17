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馬場浮世繪——馬會工程加強系統韌性

2021-08-17 列印
  馬會於剛周一零時開始，進行了一項全面資訊科技工程，以跟進本月十三日的網絡設備故障事件，並加強資訊科技系統韌性。

  工程將令所有渠道的投注及轉帳服務於兩個時段受到影響，分別是八月十六日凌晨三時五十分至早上八時，以及八月十七日凌晨四時至今日下午四時。 工程將於今日下午完成，所有渠道的投注服務會延至今日下午四時開始。場外投注處今日的營業時間也相應由下午四時開始。而為確保投注人士有足夠時間購買下期設有四千三百萬元累積多寶的六合彩彩票，馬會已將原定於今日攪珠的六合彩，順延至八月十九日（星期四）舉行。



馬場浮世繪
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