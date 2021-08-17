馬場浮世繪——馬會工程加強系統韌性

工程將令所有渠道的投注及轉帳服務於兩個時段受到影響，分別是八月十六日凌晨三時五十分至早上八時，以及八月十七日凌晨四時至今日下午四時。 工程將於今日下午完成，所有渠道的投注服務會延至今日下午四時開始。場外投注處今日的營業時間也相應由下午四時開始。而為確保投注人士有足夠時間購買下期設有四千三百萬元累積多寶的六合彩彩票，馬會已將原定於今日攪珠的六合彩，順延至八月十九日（星期四）舉行。
馬場浮世繪
女士接受光學或入侵性美容療程，想變靚，竟變醜。消委會公佈，今年上半年疫情下接獲四百七十九宗對美容服務的投訴，其中近四分一，即一百一十七宗與高能量光學或入侵性美容療程有關。有女事主在療程後臉上留下針洞，...
2021-08-17
內地日前發生的阿里女員工舉報被性侵事件，早前出現「反轉」，而周六濟南市公安局槐蔭區分局亦發佈通報，「沒有證據證明有強姦犯罪事實發生」。昨日微博上更有「警方在辦案過程中對涉案人員採取了測謊等輔助手段」，而衝上熱搜，引起支持女方和不支持女方的網友罵戰，有人更直言「到底是羅生門，還是仙人跳」。 據新京報貝殼財經從多方了解到，警方在辦案過程中對涉案人員還採取了測謊等輔助手段。而此消息亦令這宗疑似性侵事件再上熱搜，此時距離案件發生已過去了十八天，但事件的重點仍落於質疑女事主說謊之上。 據早前周六濟南市公安局槐蔭區分局發佈通報，阿里女員工周某被侵害案，「犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制...
2021-08-17
武裝組織塔利班以迅雷不及掩耳的速度控制阿富汗首都喀布爾，美國和西方盟國扶㨁的阿富汗政府垮台後，塔利班發言人保證會在日內透過談判籌組一個「公開、有包容性的伊斯蘭政府」。阿富汗首都喀布爾淪陷的消息傳出後，數以千計阿富汗人和外國人一窩蜂擁往機場，爭先恐後上飛機希望盡快離開當地，鑑於群眾失控，美軍一度在停機坪向天開槍示警。 周日大批塔利班戰士開入喀布爾市內的總統府，發現建築物內各個辦公室和會議室內都空無一人。塔利班成員隨即宣佈阿富汗戰爭已經結束，將在總統府宣佈建立阿富汗伊斯蘭酋長國，統治方式與政權形式很快就會明朗，並希望與國際社會保持和平關係。 塔利班發言人沙欣矢言，塔利班掌權後，...
2021-08-17
山頂是香港矜貴地段，居於此身價象徵，當中加列山道LA HACIENDA居高臨下，坐擁山海靚景，今次帶大家走訪該盤一個分層單位，實用面積2734方呎，採4房3套房設計，單位空間偌大，可遠眺港島南區海景。...
2021-08-17
阿富汗由塔利班控制加劇地緣政治動盪，加上新冠Delta變種病毒令疫情反覆，亦有報道指聯儲局接近同意於約三個月後開始縮減買債，不利消息令美股周一早段下挫，杜指一度跌283點，見35231點；標普指數曾跌...
2021-08-17
用諸事不順來形容拜仁慕尼黑最貼切不過，名宿「轟炸機」梅拿周日去世，球會上下猶如晴天霹靂，兩大主將湯馬士梅拿和羅拔利雲度夫斯基等深表哀悼，後者坦言大受打擊。該隊自新帥拿格斯文上任以來，各賽事又未嘗一勝，今晚德超盃作客有艾寧夏蘭特大勇的多蒙特，再吃悶棍不足為奇，一於捧主勝。（有線601、661台周三凌晨2:30直播） 一五年證實患上阿茲海默症的「轟炸機」梅拿周日逝世，拜仁即晚在安聯主場外牆大銀幕展示標語「多謝梅拿！」以作悼念。羅拔仔上季以四十一球打破「轟炸機」梅拿的德甲單季紀錄，知道前輩去世後，坦言深受打擊：「你的傳奇成就對我們足球運動員來說，永遠都是個挑戰，你的存在永遠都是我...
2021-08-17
雖然東京奧運已圓滿閉幕，但激發起的運動熱卻有增無減。法國現代珠寶品牌Fred就匯集來自亞太地區不同範疇的六位運動達人，舉行「Go Beyond with Fred」活動，在網上獨家呈獻五段健體訓練短片...
2021-08-11
感情事一向低調的周星馳（星爺），去年因被舊愛于文鳳追討7,000萬元的投資佣金令鮮為人知的拍拖秘聞於庭上曝光。雖然至今仍單身，但59歲的星爺不愁寂寞，近年更疑似轉玩「初戀Feel」，力追年僅17歲的本...
2021-08-17
本港新冠疫苗接種計劃推行接近半年，打了第一針的比率為五成四，還有一段距離，才達至免疫屏障所需的七成接種率。但較早打齊兩針的人士，開始關注外國有研究顯示，隨著時間的過去，抗體會減少，故補打第三針之議，正在醫學界討論。有打了針的立法會議員透露，自己到醫院檢測，發現體內抗體下跌，故促請港府研究打第三針的可行性。當局應加快研判，同時持續谷針，平衡推動兩件事。 目前有研究顯示，六十歲以上打了兩針科興疫苗的人士，六個月後抗體會下降，再打第三針會有好的功效。不過，政府專家指，現時長者接種率偏低，尤其八十歲以上接種率只得單位數字，即使打第三針，也未必是長者，故當務之急，是推高整體接種率，尤...
2021-08-17
法國多維爾馬場於香港時間周日晚上舉行國際一級賽傑克莫華大賽，早前曾退出薩塞克斯錦標的上屆盟主「海上宮殿」，力圖衞冕而被捧成一點七倍大熱門，結果表現無令捧場客失望，馬兒在戴圖理胯下以一馬頸位之差，力拒「詩情綻放」贏馬，今年四戰全勝，而且當中有三場是贏一級賽。 戴圖理賽後揚言，「海上宮殿」乃其從騎以來最佳一哩馬。練馬師高仕登則表示，「海上宮殿」將於十月十六日的英國冠軍錦標賽馬日上陣，至於會出戰女皇伊利沙白二世錦標，抑或增程跑二千米的英國冠軍錦標，有待稍後決定。另一方面，於傑克莫華陣中的唯一雌馬「星耀峻嶺」，是役跑包尾後宣告退役轉任牝馬。 此外，於同晚頭場的兩歲馬三級賽包添錦標跑...
2021-08-17