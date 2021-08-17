  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 馬經

﻿輝灑自如——約克賽期 惡馬指標

2021-08-17 列印
　　周三、周四、周五又有連場海外賽事，英國約克馬場這賽期是首度轉播來港，當中三場重頭戲約克郡橡樹大賽、朱德望國際錦標及楠索普錦標，都是每年歐洲頂級馬壇的實力指標大賽。

  只要翻查一下歷史，在這三場賽事勝出甚至上名的馬匹，都大有機會在年內餘下的大賽中繼續交出好表現。



　　對比之前幾個星期轉播的法國賽事，即使同是一級賽事日，英國這三天的平均水準，絕對是高得多。剛周日的法國傑克莫華賽日，又或是之前的紀爾斯大賽賽日，有好幾場讓磅賽的水平，恐怕水準只值香港的四五班左右，甚至有多匹年事已長的馬，仍可在這些重要賽日交出好表現。於是大家不難明白在歐洲馬匹市場中，為甚麼來自英愛的馬匹，身價一般都會比其他歐洲地區的馬為高了。

朱鎮輝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd