﻿輝灑自如——約克賽期 惡馬指標

周三、周四、周五又有連場海外賽事，英國約克馬場這賽期是首度轉播來港，當中三場重頭戲約克郡橡樹大賽、朱德望國際錦標及楠索普錦標，都是每年歐洲頂級馬壇的實力指標大賽。只要翻查一下歷史，在這三場賽事勝出甚至上名的馬匹，都大有機會在年內餘下的大賽中繼續交出好表現。對比之前幾個星期轉播的法國賽事，即使同是一級賽事日，英國這三天的平均水準，絕對是高得多。剛周日的法國傑克莫華賽日，又或是之前的紀爾斯大賽賽日，有好幾場讓磅賽的水平，恐怕水準只值香港的四五班左右，甚至有多匹年事已長的馬，仍可在這些重要賽日交出好表現。於是大家不難明白在歐洲馬匹市場中，為甚麼來自英愛的馬匹，身價一般都會比其他歐洲地區的馬為高了。朱鎮輝