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馬場浮世繪——三位騎師昨晨復課

2021-08-18 列印
  馬季歇暑超過一個月，隨着新馬季在九月五日正式開鑼，各路人馬備戰工夫日漸提升。昨晨沙田馬場舉行季內首次泥地試閘，分別是一二○○米及一○五○米泥閘，而巴度、史卓豐和潘明輝分別在昨晨復課。

  巴度早前與太太Eva及女兒前往大嶼山度假一周，昨晨精神奕奕復課，先為偉廄的「趣怡」操練，然後策馬參與試閘。巴度上季首次獲發全季公司騎師牌照，全季取得58場頭馬，展望新季，他希望減少停賽，並獲得更多實力及大賽座騎。



  至於日前公布即將成為人父的史卓豐，甫到場即獲得不少騎練的祝福，騎者心情靚絕，史卓豐透露太太Hannah懷有男胎，預產期是明年二月。另一方面，梁家俊的太太阿Kit昨日入院生小朋友，梁家俊再為人父，昨晨這位本地騎師如常一早到場操馬，與史卓豐一樣，今季要加倍努力賺奶粉錢。

馬場浮世繪
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