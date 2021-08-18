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馬場浮世繪——唯獨愛你周日復出

2021-08-18 列印
馬場浮世繪——唯獨愛你周日復出
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  上季女皇盃盟主「唯獨愛你」，將於本周日復出，在日本札幌競馬場角逐二級賽札幌紀念。該駒日前由騎師川田將雅策騎，在函館競馬場的草地跑道快跳，練馬師矢作芳人在課後表示，對該駒操練表現感到滿意，大致上已落實周日上陣。至於之後部署方面，例如會否再次遠征海外，他則表示稍後才會決定，不過他一定會找尋最適合「唯獨愛你」的賽事，才會安排牠出戰。

馬場浮世繪

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