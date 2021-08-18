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馬場浮世繪——開鑼仍限制入場人數

2021-08-18 列印
  自從前季中開始，香港新冠疫情爆發之後，兩個馬場的入場人數均有嚴格限制，向來甚受歡迎的跑馬地馬場啤酒園，亦一直關閉。雖然近月疫情已放緩，但始終外地疫情嚴峻，隨時再有輸入個案風險，香港政府亦繼續維持社交距離限制，因此有消息指出，下月新馬季開鑼時，兩個馬場將繼續限制入場人數，而跑馬地馬場啤酒園，馬會最快在十月中才會開始考慮是否重開。

馬場浮世繪

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