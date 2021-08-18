「辣」系馬主吳少庭從事飲食業，回顧一家人在港養馬經歷，試過十八個月內贏得五場頭馬，亦曾經長達三年食白果。這些經驗令他體會到幸福非必然，必須活在當下，珍惜每分每秒，並時刻心存希望。吳少庭和太太Zoe、父親吳創木、母親黃紋和妹妹吳少鸞都是馬主，旗下馬均以「辣」字命名。目前「辣」系養有「辣得驕」和「辣得交關」，上季僅前駒勝出一場五班賽，但吳少庭對養馬仍心懷希望，他說：「我們一家人養馬絕非為賭博，尤其父母親都很愛馬，當馬匹有如寵物、甚至家人般看待。當初我養馬是想追求勝利的感覺，一如我喜歡英超球隊利物浦，每當見到球隊贏波就感到興奮；養馬亦一樣，每逢『辣』系馬勝出，我們一家人都很開心。其實香港有千幾匹現役馬，有能力交出頭馬的可能不到一半，因此我們很珍惜每次贏馬機會。坦白說，我衷心替馬王『金鎗六十』的馬主陳家樑高興，能夠養到如此好馬；雖然小弟暫時養馬運未到，但都有一個夢想，若能力負擔得起，仍會繼續養馬，希望將來可養到一匹能贏大賽的良駒，這是我養馬的原動力。」吳少庭和父親吳創木均經營飲食生意，但兩父子平日講馬經多過生意經。吳少庭說：「父母有時都會給予生意上的寶貴意見，我很感謝他們；不過坦白講，我們的生意都是各有各做，故彼此平日話題多數講馬。我們在港所養首駒是『辣得喜』，不經不覺距今已十二年、一個甲子。這些年的養馬經歷，令我明白人有三衰六旺，我們試過三年多無馬贏，同時又感受過一季贏幾場頭馬的喜悅；悲喜交集，人生何嘗不是如此？這兩年各行各業受到疫情嚴重打擊，哭過、痛過，沉澱情緒之後便要重新振作，正所謂有危才有機，做人最緊要有希望。」談及新季展望，吳少庭指「辣得驕」上季尾漸見成熟並順利開齋，希望牠今季健康穩定，繼續進步；「辣得交關」有速度，應是短途材料，沈集成很用心調教此馬，都有一定期望。吳少庭又透露，「辣」系稍後有兩匹生力軍運港，希望各駒健健康康、盡快適應環境，可以交出好成績，再次與家人分享勝利喜悅。特約記者：陳嘉甜