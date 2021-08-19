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馬場浮世繪——霍利時牛一望身體健康

2021-08-19 列印
  昨天是南非練馬師霍利時的五十八歲生日，練者表示他今年的生日願望很簡單，便是希望一家人身體健康，而其子霍宏聲新季將來港策騎，霍利時希望兒子能盡快適應香港的策騎模式，在港闖一番事業，長期留港發展，而他亦渴望自己爭取更多頭馬。

  霍宏聲目前在酒店隔離，將在本月二十日完成隔離，其後便可正式開操，為新季做好準備。另外，早前在暑假期間返回歐洲的班德禮及賀銘年目前在港隔離，完成隔離後便會投入工作開操。



馬場浮世繪
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