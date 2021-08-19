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馬場浮世繪——Saif將運港服役

2021-08-19 列印
  外地傳媒報道，由賀米高、賀維恩和賀嘉時訓練的三歲馬Saif，已經售予香港馬主，稍後將運港服役。Saif父系為Pride Of Dubai，上季兩歲時出賽三次，今年二月初出在巴拉烈馬場贏馬，之後再出在費明頓馬場舉行的二級賽種馬錦標跑第二。

  接着Saif在四月轉戰雪梨，在玫瑰崗馬場出戰途程為千四米的三級賽Schweppervescence錦標裏勝出，該賽的亞軍馬Converge其後在一級賽贏馬，反映賽績硬淨。不過，該駒來港後將隸屬哪一個馬房，報道內則沒有提及。



馬場浮世繪
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