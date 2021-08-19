馬場浮世繪——彩虹橋當選南非馬王

南非的賽馬會冠軍人馬獎Equus頒獎典禮，於當地時間周二晚上透過網上形式舉行，結果今季贏出兩場一級賽，一場二級賽及在兩場一級賽得亞軍的「彩虹橋」，獲選為二○二○至二一年馬季南非馬王，同時該駒亦被選為最佳年長雄馬和最佳中距離馬（千八米至二千二百米）。此外，練馬師史奈斯是另一位大贏家，除了成為上季冠軍練馬師外，其訓練的「黑艇」亦成為上季最佳三歲雄馬和最佳一哩馬，「裡歐綺麗」則是最佳短途馬。至於其他獎項方面，「緹娜戰爭」獲選為最佳三歲雌馬，前季馬后「夏日布丁」則是最佳年長雌馬，希威森則是上季冠軍騎師。馬場浮世繪