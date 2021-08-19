練馬師蘇偉賢上季取得三十三場頭馬，乃其近四季以來新高，雖然頭馬數字上跟前列馬房仍有距離，只在練馬師龍虎榜上排第十一，但季內他多次成功將廄內年老、傷患嚴重，又或久沉不振馬匹回復戰鬥力，且在陣上交出頭馬，令圈內外人士津津樂道，從中亦展示出練馬功力。蘇偉賢上季所取得頭馬裏，很多令人印象深刻，例如九歲老馬「恆駿寶駒」兩捷，在港頭馬數字上升至十場，獎金突破一千萬港元；另外超過兩年未上名的「巴基之友」養回狀態且轉型為前領型中長途馬，取得兩捷；傷患嚴重的「好好彩彩」亦兩捷，以及一致公認難贏的「特醒」亦兩捷等，可謂多不勝數。對於廄內馬在其悉心料理下屢建奇功，蘇偉賢說：「要將這些馬匹養回狀態，首先馬房要有足夠空位，能夠豢養在馬房，不急於在短期內爭功。另一重要的是與馬主溝通充足，讓他們明白馬匹需要時間才能康復和恢復戰鬥力，例如『好好彩彩』兩隻腳有脹筋，唯一方法是花時間逐漸康復；『巴基之友』的馬主亦是愛馬之人，明白欲速不達之道。我很感謝廄內馬主的支持，給我足夠時間調理馬匹，如今悉數取得成果，我們都感到相當欣慰。」蘇偉賢之後表示，「恆駿寶駒」乃其開倉首季引入，然後在次季開始上陣，至今已服役七季，對該駒感情特別深厚，上季他早定下目標，要替其爭取頭馬，同時獎金突破一千萬港元，結果順利達標，自己和馬主均十分高興。至於今季該駒踏入十歲，能否再創佳績，他則認為要視乎老馬狀態能否回勇。既然馬房近季成績穩步上揚，究竟蘇偉賢對來季有何展望？他說：「由馬房復課開始，我一直監督廄內馬匹健康和狀態進度，暫時牠們的健康情況都令我感到滿意，希望狀態逐步冒升，馬季開始後能夠悉數爭取成績。例如『合夥』系的馬匹，『合夥雄心』今季才踏入四歲成熟期，有望續有進步；『合夥年代』上季中之後才成熟，演出亦有進步空間，希望廄內馬匹都能交出成績，倘若頭馬數字達至四十場，當然最好不過。」特約記者：文傑