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馬場浮世繪——高伯新親為馬匹修剪鬃毛

2021-08-20 列印
馬場浮世繪——高伯新親為馬匹修剪鬃毛
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  高伯新日前在其社交網站上載了一段短片，片中練者走入馬格並非只檢查馬匹的健康及狀態，而是悉心為旗下馬匹剪理鬃毛。

  練馬師訓練及部署馬匹，大家見識得多，甚少見練者落手落腳為馬匹剪毛，高伯新客串做馬匹剪毛師，在片段分享至網上後，即引來不少網民讚好。除了高伯新，苗禮德的太太Beverly對苗廐馬亦照顧有加，平日會為馬匹的鬃毛紮辮，為馬匹打扮得漂漂亮亮。



馬場浮世繪
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