馬場浮世繪——萬勝飛贏朱德望國際錦標

英國約克馬場於當地時間前日下午，舉行約克「伊波賽期」首日賽事，當日重頭戲為第五十屆朱德望國際錦標，本來外界一致認為今賽為「萬勝飛」鬥「金教堂」之局，可是後駒在排位前因傷退出，最終賽事只得七駒競逐。結果，「萬勝飛」在騎師易健寧胯下，大勝對手六馬位而回，贏來姿態相當輕鬆。今次乃「萬勝飛」在法國、沙特和杜拜之後，首次在祖家贏出一級賽。由於「萬勝飛」今年所勝的全為高獎金大賽，今仗贏馬之後，馬兒服役至今所取得的獎金已經超過一億一千七百五十萬港元，暫居史上贏出獎金最多馬匹的第九位。練馬師高仕登賽後表示，「萬勝飛」賽後將再安排休息，如果復操後狀態良好會再派遣上陣，而凱旋門大賽、英國冠軍錦標，育馬者盃草地大賽和日本盃，都會是考慮之一。馬場浮世繪