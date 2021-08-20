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東周投資會 (2021-08-20)

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馬場浮世繪——星運來前日離世

2021-08-20 列印
  二○○一年女皇盃冠軍「星運來」，於前日腹絞痛治療無效，被逼人道毀滅，終年二十五歲。「星運來」服役時期贏出七場頭馬，包括女皇盃和美國雅靈頓百萬金大賽，退役轉任種馬。○三年牠運往南非配種一季後，本擬運回德國，可是南非爆發非洲馬匹病毒，未能順利啟程，結果留在當地配種，豈料其子嗣成績相當出色，令「星運來」先後五度成為南非冠軍種馬，亦因為牠先後有二十五匹子嗣贏出一級賽，同樣成為德國史上最佳種馬。

  當「星運來」離世的消息傳出，當年其主任騎師，目前在德國練馬的薛寶力，隨即在社交媒體撰文，同時上載雅靈頓百萬金大賽的獎盃照片，以示悼念。



馬場浮世繪
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