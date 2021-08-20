「電訊」系馬主張敬石、張敬山、張敬川和張敬峰四兄弟，自九十年代起在港養馬，至今已逾廿載，他們先後引入約四十駒，屬本港資深馬主。張氏四兄弟中，以二哥張敬山對賽馬興趣最大，更曾開發無線投注寶及賠率軟件等，自得其樂。上季是「電訊」系豐收一年，旗下馬匹合共取得六場頭馬，其中「電訊巴打」三捷；「電訊火箭」、「電訊超班」和「電訊飛彈」各取一Win。對此張敬山大感滿意，他說：「我們『電訊』系四兄弟養馬，志在支持香港馬會這個慈善機構，養馬既可做善事，又能帶來娛樂，何樂而不為？我們做馬主要求並不高，無諗過要愛駒躋身高班，畢竟在港養馬二十幾年，前前後後合共養了約四十駒，明白要贏一場頭馬不容易，所以每次『電訊』系有馬贏，都令我們感到難忘。以往『電訊』系馬大多在三至五班遊走，鮮見高班分子，但個人覺得無所謂，有份參與已經足夠。」「電訊大亨」是張敬山在港所養首駒，由希斯訓練，曾於九七年由馬佳善取勝；當日賽後張敬山邀請三位兄弟一同拉頭馬，分享勝利喜悅，自此令他對賽馬運動着迷。多年來，張敬山持續替自己和家人引入馬匹，現時其子張立人亦已加入馬主行列。張敬山說：「我們兄弟之間平日話題都有涉及賽馬，但他們沒有我那麼鍾情，所以把賽馬事宜交由我負責。我們購馬有兩個途徑，一方面會請相熟馬販代為入貨；另外我亦會親自前往外地馬匹拍賣會揀蟀，其中『電訊飛彈』和『電訊超班』都是我從澳洲馬匹拍賣會揀回來。我甚少以高價購馬，因為馬匹身價與成就未必成正比，例如我哥哥早年曾以兩、三萬澳元的低價購入『但求贏』，此馬後來卻成為澳洲馬王。」張敬山對賽馬充滿熱誠，頗了解馬迷所需，並曾參與賽馬軟硬件開發，他說：「賽馬是我一大興趣，在智能手機尚未普及時，我們曾研發無線投注寶、投注及賠率分析軟件等，我更親自設計所有版面；這樣做並不為了賺錢，純屬個人興趣，不少朋友都向我表示這些賽馬資料很有用呢！」目前「電訊」系養有七駒，張敬山透露稍後將會再添兩匹生力軍，相信新季陣容會更熱鬧。特約記者：陳嘉甜