  • 2021年8月21日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——梁家俊弄瓦之喜

2021-08-21 列印
馬場浮世繪——梁家俊弄瓦之喜
Previous Next

  近期香港馬圈經常傳來喜訊，本地騎師梁家俊的靚靚太太阿Kit李潔瑩就在前日誕下女兒。

  梁家俊和太太本身育有三歲的兒子梁柏禮，兩人在前天（本月19日）在社交網站公布家庭增添新成員的好消息，梁氏夫婦現有一仔一女，湊成好字，可喜可賀。



  梁家俊上載了自己和太太手抱女兒的相片，相中家俊一副慈父的樣子，非常溫馨。梁家俊一直默默耕耘，每季都能交出穩定的成績，上季取得三十九場頭馬，表現出色。騎者希望新季獲得更多實力座騎，爭取更佳成績，與家人分享勝利喜悅。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd