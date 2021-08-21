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馬場浮世繪——雷神發起百米短跑挑戰

2021-08-21 列印
  新馬季開鑼在即，香港冠軍騎師「雷神」莫雷拉發起一百米短跑挑戰，誠邀一眾騎師及廣大市民參與，贏取豐富獎品。由即日起至九月五日（開鑼日），用運動手錶或手機應用程式記錄一百米短跑時間及路線，上載至instagram並Hashtag #100mJockeySprint，以最短時間完成的首兩名參加者可獲專業運動手錶一隻，之後順序排名的首三百名參加者則可獲得運動用品現金券價值港幣一百元。

  而「雷神」更邀請一眾騎師、精英跑手以及廣大市民參與，一同迎接開鑼新挑戰。想參與短跑飛人之爭，可瀏覽https://bit.ly/3zfNIsA。



馬場浮世繪
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